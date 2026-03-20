Alberto Neto lidera disputa ao Senado; Braga, Wilson e Plínio empatados

A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 19 de março, aponta que o deputado Alberto Neto (PL) lidera a disputa ao Senado com 23%, seguido do senador Eduardo Braga (MDB) com 17%, o senador Plínio Valério (PSDB) com 14% e o Delegado Costa e Silva (PL) com 13%.

Aparecem ainda na disputa Marcos Rotta (sem partido) com 9% e Marcelo Ramos (PT) com 7%. O número de nulos e brancos alcançam 10% e 7% não souberam responder.

Nesse cenário, estão contabilizadas as indicações de votos para as duas vagas em disputa e reduzidos em 100%.

No cenário com a saída do Delegado Costa e Silva e a entrada do governador Wilson Lima (União Brasil), que já declarou que não vai disputar o cargo, o quadro com os votos consolidados são os seguintes: Alberto Neto 24%, Eduardo Braga 16%, Wilson Lima 16% e Plínio 15%. Rotta tem 8% e Marcelo 7%.

Confira os demais cenários:

Primeiro voto: Alberto Neto 28%, Braga 22%, Plínio 13%, Costa e Silva 13%, Rotta 8% e Marcelo 8%;

Segundo voto: Alberto Neto 18%, Braga 11%, Plínio 16%, Costa e Silva 14%, Rotta 9% e Marcelo 7%;

Entrada de Wilson Lima sem Costa e Silva:

Primeiro voto: Alberto Neto 28%, Braga 20%, Wilson 20%, Plínio 12%, Rotta 7% e Marcelo 7%;

Segundo voto: Alberto Neto 20%, Braga 12%, Wilson 13%, Plínio 17%, Rotta 10% e Marcelo 6%.

Fonte: BNC Amazonas