Republicanos declara apoio a Omar Aziz em ato filiação do deputado Comandante Dan

O senador Omar Aziz participou, na noite desta quinta-feira (19), do ato de filiação do deputado estadual Comandante Dan ao partido Republicanos, realizado no bairro Japiim, na zona sul de Manaus. O evento reuniu lideranças políticas, apoiadores e representantes da sigla, e marcou também um importante movimento no cenário eleitoral do Amazonas.

Durante a solenidade, o Republicanos oficializou apoio à pré-candidatura de Omar Aziz ao Governo do Amazonas, reforçando a construção de uma aliança ampla que dialoga com diferentes segmentos da sociedade.

O Republicanos é um dos maiores partidos do Amazonas e do Brasil. Nas duas últimas eleições estaduais, a legenda conseguiu eleger dois dos oito deputados federais do estado. No pleito mais recente, também garantiu duas cadeiras na Assembleia Legislativa.

“O Republicanos é o seu partido. Quem apostou contra a nossa união perdeu. Republicanos é Omar Aziz e nós vamos trabalhar juntos para construir o Amazonas forte de novo”, vibrou o deputado federal Silas Câmara.

“É uma alegria muito grande ao lado do futuro governador Omar Aziz e tenho certeza absoluta que o deputado Comandante Dan vem para fortalecer as fileiras do Republicanos na Assembleia Legislativa”, completou o deputado estadual João Luiz, líder do partido na Assembleia Legislativa.

“O Comandante Dan trabalhou comigo quando fui governador. Eu conheço bem o seu trabalho. Tenho certeza que os Republicanosestão recebendo um grande quadro nas suas fileiras”, elogiou Omar.