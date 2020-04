AM tem 1.897 casos confirmados de Covid-19; 304 são no interior

O Amazonas tem 88 novos casos confirmados de Covid-19. Os dados foram divulgados na tarde deste sábado (18) pelo Governo em coletiva online. Agora, o estado tem 1.897 infectados com o vírus.

Desse total, 1593 são de Manaus e 304 do interior, em 23 municípios, sendo 177 em Manacapuru, 21 em Iranduba, 15 em Itacoatiara, 12 em Tonantins, 11 em Parintins, 11 em São Paulo de Olivença, 10 em Santo Antônio do Içá, 6 em Anori, 6 em Careiro Castanho, 6 em Presidente Figueiredo, 5 em Tabatinga, 4 em Tefé, 4 em Careiro da Várzea, 4 Maués, 2 em Coari, 2 em Lábrea, 2 em Novo Airão, 1 em Anamã, Boca do Acre, Carauari, Jutaí, Manicoré e Santa Isabel do Rio Negro, cada.

Além disso, há 1.148 pacientes em isolamento domiciliar e 432 fora do período de transmissão. Há ainda 681 internados, sendo 156 confirmados para coronavírus, com 68 em leitos clínicos e 88 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Outras 525 pessoas estão internadas com suspeitas da doença, sendo 367 em leitos clínicos e 158 em UTI. O Amazonas ainda teve 217 óbitos notificados, destes 161 foram confirmados para Covid-19, 20 descartados e 36 estão em investigação.

Do total de óbitos confirmados, 134 foram na capital e 27 no interior, sendo 10 em Manacapuru, 3 em Iranduba, 3 em Parintins, 2 em Tabatinga, 2 em Maués, 1 em Itacoatiara, Careiro Castanho, Presidente Figueiredo, Tefé, Novo Airão, Carauari e Manicoré, cada. No Lacen ainda há 230 amostras em processamento.