Amazonas recebe 18 mil doses de nova vacina para imunizar grávidas

O Amazonas recebeu nesta quarta-feira (03) 18.800 doses da vacina contra bronquiolite e pneumonia, doenças associadas ao vírus sincicial respiratório (VSR), responsável por grande parte das internações infantis no país. O objetivo é proteger recém-nascidos contra formas graves de infecções respiratórias.

O Ministério da Saúde enviou as vacinas, que serão distribuídas aos 62 municípios do estado e integradas ao Calendário Nacional de Vacinação da Gestante. A imunização oferece uma dose única e recomenda-se a partir da 28ª semana de gestação.

Importância da vacinação para gestantes

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca a relevância do imunizante:

“Garantir que as gestantes recebam esse imunizante é fundamental para prevenir quadros graves de infecções respiratórias nos primeiros meses de vida dos bebês.”

Angela Desirée, gerente do Programa Estadual de Imunização da FVS-RCP, reforça que a vacinação das gestantes é essencial para proteger os recém-nascidos logo nos primeiros meses de vida:

“A orientação é que todas as gestantes a partir da 28ª semana procurem a unidade básica de saúde para receber a vacina. Esse cuidado durante o pré-natal fortalece a imunidade do bebê ainda na gestação e reduz significativamente o risco de complicações causadas pelo vírus sincicial respiratório.”

Como receber a vacina

A FVS-RCP lembra que a vacinação é a principal medida de prevenção contra doenças respiratórias graves em recém-nascidos e reforça o compromisso de ampliar o acesso à imunização em todo o Amazonas. Para receber a vacina, a gestante deve: