Homem é preso por estuprar adolescente de 13 anos e induzi-la a furtar a própria mãe no AM

Um homem de 25 anos foi preso, nesta quinta-feira (05/02), suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos, que ele conheceu por meio de uma rede social, no município de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Ubiratan Farias, da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito passou a manter contato frequente com a vítima, estabelecendo assim um vínculo de confiança com ela.

“Assim, a adolescente passou a acreditar que mantinha um relacionamento afetivo com o indivíduo. Ele passou a abusar sexualmente dela e, paralelamente, a induzia a retirar quantias em dinheiro da conta bancária da mãe dela para repassá-las a ele”, contou o delegado.

Conforme a autoridade policial, o modus operandi do homem consistia na manipulação e exploração emocional, sexual e patrimonial. A mãe da vítima percebeu os fatos e, juntas, compareceram à delegacia para realizar a denúncia.

“Diante dos relatos apresentados pela vítima e pela mãe dela, representamos à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome do autor. Após deferido, o mandado foi cumprido nesta quinta-feira, em Santo Antônio do Içá”, finalizou Farias.

O homem responderá por estupro de vulnerável e permanece à disposição do Poder Judiciário.