Em Manacapuru, adolescente de 17 anos é apreendido por estuprar e manter companheira em cárcere privado

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta quarta-feira (04/02), suspeito de estuprar e manter a companheira, de 20 anos, em cárcere privado por três dias no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, a vítima foi resgatada com lesões corporais visíveis e relatou ter sofrido violência física e psicológica, além de abusos sexuais reiterados enquanto esteve em cárcere.

A equipe de investigação tomou conhecimento do caso quando a mãe da vítima realizou denúncia de cárcere privado e agressões físicas praticadas pelo adolescente contra a filha.

Em seguida, equipe de polícia, deslocou-se até o endereço informado, onde apurou os fatos. Durante a abordagem policial, o adolescente tentou fugir e apresentou resistência.

A vítima informou que havia reatado o relacionamento há cerca de um mês e que estava há três dias na residência do adolescente, onde ele passou a proíbi-la de manter contato com a familia e de sair do da residência.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e realização de exames de corpo de delito. O adolescente foi apreendido em flagrante e responderá por atos infracionais análogos a estupro e cárcere privado.