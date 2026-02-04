VÍDEO: Homem suspeito de estuprar e matar jovem é encontrado morto em Manacapuru

Um homem identificado como Miquéias foi encontrado morto na zona rural de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. Ele é suspeito de abusar e matar a jovem Gleiciane Rios dos Santos, 20, poucas horas após ter confessado o crime em vídeo que circulou nas redes sociais. O caso, registrado na comunidade Repartimento do Tuiué, conhecida como Malvinas, soma duas mortes e está sob investigação da Polícia Civil.

Suspeito confessa assassinato em vídeo

No vídeo divulgado, Miquéias admite ter matado Gleiciane e afirma que estava sob efeito de álcool e drogas no momento do crime. Ele detalha o ocorrido e diz estar “noiado”. Horas depois, seu corpo foi encontrado em uma área de mata da comunidade, apresentando marcas de agressão e perfurações por arma de fogo na cabeça. A principal suspeita é execução, possivelmente relacionada a um suposto “tribunal do crime”, ainda sem confirmação oficial.

Jovem é encontrada com sinais de violência

O corpo de Gleiciane Rios dos Santos foi localizado na manhã de segunda-feira (2), nos fundos do Centro Social da comunidade. A jovem havia desaparecido na noite de sábado (31) e apresentava ferimentos por arma branca no pescoço, peito e abdômen. Moradores acionaram a polícia, e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

Testemunhas relatam que Gleiciane foi vista pela última vez consumindo bebida alcoólica com pessoas da própria comunidade, antes de sair acompanhada de um homem.

Polícia investiga dois óbitos

A Polícia Civil agora apura dois óbitos relacionados ao mesmo episódio. As investigações buscam confirmar a autenticidade da confissão em vídeo e identificar se outras pessoas participaram do assassinato da jovem ou da morte do suspeito.

Gleiciane deixa um filho menor de um ano, o que aumentou a comoção entre os moradores. A Delegacia Especializada de Polícia de Manacapuru segue trabalhando para esclarecer toda a sequência dos fatos e responsabilizar os envolvidos.

Fonte: Em tempo