Falso dentista é preso suspeito de estuprar paciente em Uarini

Um falso dentista, de 49 anos, foi preso nesta segunda-feira (02/02) suspeito de estuprar uma paciente de 23 anos, no município de Uarini, no interior do Amazonas. Ele também responderá por exercício ilegal da profissão.

Conforme a delegada Brenda Viana, o homem atuava em um consultório de odontologia particular no município. O crime de estupro contra a jovem ocorreu em dezembro de 2025, durante uma consulta com o autor.

“A PC-AM tomou conhecimento do caso em 27 de janeiro deste ano, quando a vítima passou por um exame médico. Visivelmente, ela estava abalada e, desconfiado, o médico fez uma escuta ativa com ela, que revelou ter sido vítima de estupro”, relatou a delegada.

Exercício ilegal

Segundo a autoridade policial, a partir disso, a Polícia Civil foi acionada e, imediatamente, iniciou as investigações. A jovem relatou, em depoimento, que o autor teria sido esse indivíduo que atuava como dentista. Diante disso, foi representada pela sua prisão preventiva.

“Verificamos que o indivíduo possui duas passagens pela polícia por exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica; uma passagem por estupro de vulnerável, a qual ele foi condenado e cumpriu pena; e uma terceira por furto”, mencionou Brenda Viana.

Preso na recepção do consultório

Ainda segundo a delegada, o homem foi preso na segunda-feira, na recepção do consultório onde ele trabalhava.

“Há a possibilidade de haver outras vítimas em razão da subnotificação, quando as vítimas não têm coragem de realizar as denúncias”, afirmou.

Procedimento

O autor responderá por estupro e exercício ilegal da odontologia. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.