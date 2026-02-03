Falsa pastora é presa em Manaus suspeita de extorquir idosas

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Amazonas (PCAM) e Polícia Civil do Pará (PCPA) culminou na prisão de uma mulher por extorsão nesta segunda-feira (2/2), em Manaus. De acordo com as investigações, a suspeita é acusada de extorquir duas idosas, de 79 e 87 anos, se passando por pastora no Pará.

Segundo a polícia, ambas as vítimas são evangélicas e possuem escolaridade baixa, fatores que levaram a suspeita a se aproveitar, usando de uma retórica religiosa, chegando até mesmo a fazer ameaças espirituais as idosas, com a finalidade de extorqui-las.

Ao todo, as transferências acumularam o valor de R$ 57 mil, sendo R$ 32 mil enviados por uma das idosas e R$ 25 mil pela outra. Após o golpe, as vítimas entraram em uma situação crítica de endividamento, vindo a depender de auxílio financeiro de familiares para sobreviverem, enquanto a suspeita fugiu para a capital amazonense.

A mulher já era foragida no Amazonas e vinha se passando por pastora de igreja de uma denominação evangélica, construindo influência no meio religioso e confiança com as vítimas para posteriormente exigir repasses financeiros. As investigações apontam, ainda, que a suspeita dizia que o dinheiro era destinado a ajudar um suposto noivo estrangeiro que, conforme alegava, teria sido preso pela Polícia Federal.

Ao ser localizada em Manaus, a investigada foi levada à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa (DECCI) para interrogatório e, posteriormente, encaminhada a uma unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime de extorsão qualificada.