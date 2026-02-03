Idosa morre ao cair em fossa no quintal de casa em Manacapuru

A idosa Zeni da Silva, de 60 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (2/2) após cair em uma fossa desativada na casa onde morava, localizada na rua Francisco Rodrigues, bairro São José, em Manacapuru, a 68 quilômetros da capital amazonense. De acordo com relatos, ela realizava a limpeza do quintal quando o acidente aconteceu.
A fossa antiga ficava nos fundos da residência e estava coberta por um piso falso de madeira ou material similar. Zeni teria ido até o local para limpar a área, sem saber da existência do buraco oculto. Ao pisar sobre a cobertura, a estrutura cedeu com seu peso, provocando a queda.
Com as fortes chuvas registradas nos últimos dias na região, a fossa estava com grande volume de água. Após cair, a idosa não conseguiu sair sozinha e morreu por afogamento e asfixia ainda no local.
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou o resgate do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Manacapuru. O caso foi registrado como morte acidental.