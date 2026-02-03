VÍDEO: Jovem desaparecida é encontrada morta com sinais de violência extrema em Manacapuru

A jovem, Gleiciane Rio dos Santos, de 20 anos, foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (2/2) em uma área de mata na comunidade Repartimento do Tuié, localizada no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. A vítima estava desaparecida desde o último sábado (31).

De acordo com informações preliminares, o corpo apresentava sinais de violência extrema e indícios de abuso sexual. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou como causa da morte “lesão traumática grave no pescoço, esgorjamento, lesões perfuro-cortantes e ferimentos por arma branca”.

Um vídeo registrado por um familiar da vítima mostra o momento em que o corpo de Gleiciane é encontrado, enrolado em um lençol branco, em meio a uma área de mata densa.

A polícia foi acionada para atender a ocorrência e inicia as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime, a motivação e identificar o autor ou autores.

O corpo de Gleiciane foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames complementares. A Delegacia de Manacapuru deve liderar as investigações.

