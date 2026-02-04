Tefé celebra aniversário do prefeito Nicson Marreira com homenagens de parlamentares e da população

Nesta quinta-feira (03), o município de Tefé viveu um clima de festa e reconhecimento em comemoração ao aniversário do prefeito Nicson Marreira. Diversas autoridades políticas e moradores da cidade usaram as redes sociais para enviar mensagens de carinho e felicitações ao gestor municipal.

Entre os parlamentares que prestaram homenagens estavam os deputados federais Átila Lins e Adail Filho, os senadores Omar Aziz e Plínio Valério, além dos deputados estaduais Carlinhos Bessa, Wilker Barreto e Dr. George Lins. O vereador de Manaus, Eurico Tavares, também se somou às congratulações.

Em publicações no Instagram, os parlamentares divulgaram vídeos destacando a atuação do prefeito à frente da administração municipal, ressaltando seu empenho nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, além da presença constante em ações sociais voltadas à melhoria da qualidade de vida da população tefeense.

As felicitações também partiram dos moradores da cidade, que inundaram as redes sociais com mensagens de gratidão pelo trabalho desenvolvido ao longo da gestão.

Em resposta às homenagens, o prefeito Nicson Marreira agradeceu o carinho recebido e destacou a importância do contato direto com a população.