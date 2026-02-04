Mais de 1.000 MEIs em Tefé ainda não enviaram a Declaração Anual e prazo termina em 31 de maio

O envio da Declaração Anual do Microempreendedor Individual (MEI) é uma obrigação fundamental para manter o CNPJ ativo e regular. O prazo final é 31 de maio, e em Tefé mais de 1.000 MEIs ainda precisam enviar a declaração, o que reforça a necessidade de atenção e orientação adequada.

A declaração é essencial para garantir o acesso a benefícios previdenciários, emissão de notas fiscais, acesso a linhas de crédito e participação em programas de apoio ao empreendedorismo. Deixar de cumprir essa obrigação pode resultar em multas, pendências fiscais e até o cancelamento do CNPJ.

Golpes aumentam no período de envio da declaração

Com a proximidade do prazo, aumentam também as tentativas de golpes, especialmente por meio de mensagens falsas enviadas por WhatsApp, SMS ou e-mail. Os criminosos simulam cobranças da Receita Federal relacionadas ao envio da declaração, utilizando linguagem de urgência e ameaças como bloqueio do CNPJ.

O Sebrae no Amazonas alerta que a Receita Federal não envia cobranças por aplicativos de mensagem nem por links. Todas as informações e pendências devem ser consultadas exclusivamente nos canais oficiais, como o Portal do Simples Nacional, o e-CAC ou o Aplicativo MEI.

Orientação antecipada evita problemas

A recomendação é que o MEI não deixe o envio da declaração para os últimos dias e busque orientação com antecedência. A regularização não serve apenas para evitar problemas legais, mas para proteger o negócio e garantir sua continuidade.

Atendimento virtual e presencial

Para facilitar o envio da Declaração Anual do MEI, o Sebrae no Amazonas disponibiliza atendimento gratuito, com destaque para o atendimento virtual, que permite ao empreendedor esclarecer dúvidas de forma prática e segura.

Além de Tefé, o atendimento contempla os municípios de Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Maraã, Juruá, Japurá e Jutaí.

Atendimento presencial em Tefé

Escritório do Sebrae – Rua Marechal Deodoro, nº 50, Centro

Atendimento virtual e informações

Telefone/WhatsApp: (92) 98634-4402

O Sebrae reforça que, em caso de dúvida sobre mensagens recebidas ou supostas cobranças, o empreendedor deve evitar pagamentos, não clicar em links suspeitos e procurar imediatamente orientação oficial. Regularizar o MEI dentro do prazo é um passo decisivo para a segurança e o crescimento dos pequenos negócios em Tefé e região.