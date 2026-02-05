Suspeito de matar casal a golpes de faca na frente de criança de 10 anos é preso

Suspeito de homicídio de um casal em 2024 em Manaus, Adelson Nascimento da Silva, de 32 anos, conhecido como “Corôco”, foi preso nesta terça-feira (3). Ele era procurado pela Polícia Civil do Amazonas pela morte do casal Isaac da Silva Oliveira, de 54 anos, e Maria de Jesus da Silva, de 64. O crime ocorreu no dia 7 de outubro de 2024 no bairro Nova Cidade, zona norte da capital.

O delegado Ricardo Cunha disse que Adelson foi o executor do crime. “Esse indivíduo é um assassino perigoso. Ele invadiu a casa das vítimas e matou o casal a facadas. Foi um crime bárbaro, que deixou a residência tomada de sangue e chocou toda a sociedade”, disse.

O suspeito foi localizado na casa de familiares, no mesmo bairro onde ocorreu o crime. O delegado disse que Adelson havia sido identificado desde o ano passado, mas permanecia foragido. “Nós já sabíamos quem ele era, mas não conseguíamos localizar. Ontem, com informações precisas, conseguimos finalmente capturá-lo”, disse Ricardo Cunha.

O crime foi cometido dentro da casa das vítimas e na presença da filha do casal, uma criança de 10 anos, que conseguiu se esconder e sobreviveu. “Ele bateu à porta, a mulher abriu e foi atingida com um golpe de faca no pescoço. O companheiro tentou proteger a filha, mas o autor arrombou o quarto e também o matou de forma violenta”, disse o delegado.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. A hipótese de latrocínio foi descartada. “Nada foi levado da casa. Existe a possibilidade de relação com dívidas, pois uma das vítimas costumava emprestar dinheiro, mas isso ainda não está confirmado”, disse o delegado.

Adelson possui histórico criminal por crimes como porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele nega participação no homicídio, mas, segundo a polícia, apresentou contradições no depoimento.