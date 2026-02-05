VÍDEO: Militar da Marinha morre esmagado por carreta no Distrito Industrial

Um militar da Marinha, Matheus Gomes, de 22 anos, morreu esmagado por uma carreta, na manhã desta quinta-feira (05/02), a caminho do trabalho, na Avenida Abiurana, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava em uma bicicleta, seguindo pela faixa da direita da avenida quando tentou desviar de um carro modelo Versa, que estava parado no acostamento, e foi atingido por uma carreta.

Veja o vídeo;

Logo em seguida, o motorista do veículo pesado percebeu o acidente e parou no local para aguardar a polícia. A área foi isolada pelos militares e deixou o trânsito lento devido à interdição parcial da rua.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia, o que provocou interdição parcial da avenida durante o atendimento da ocorrência.