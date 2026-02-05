Prefeitura de Tefé divulga resultado do recadastramento da Bolsa Universitária 2026

A Prefeitura de Tefé informou que já está disponível o resultado do recadastramento da Bolsa Universitária 2026, programa que tem como objetivo fortalecer a permanência de estudantes no ensino superior e ampliar o acesso à educação no município.

Os interessados podem consultar o resultado de forma rápida e prática por meio do QR Code disponível no card informativo divulgado pela gestão municipal. A administração orienta que todos os estudantes verifiquem atentamente sua situação no sistema.

Para aqueles que desejarem apresentar recurso, a Prefeitura esclarece que o prazo será nos dias 03 e 04 de fevereiro, seguindo os horários e as orientações previamente estabelecidos.

Em nota, a gestão municipal reafirmou o compromisso com a educação e destacou que segue trabalhando com responsabilidade para investir na formação dos jovens e no desenvolvimento futuro da cidade.