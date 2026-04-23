Avanço nas obras da nova UBS em Uarini promete fortalecer a saúde básica no bairro Santo Antônio

As obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo 1 em Uarini entraram em ritmo acelerado, sinalizando um avanço estratégico na infraestrutura de saúde pública do município. Localizada no bairro Santo Antônio, a unidade está sendo edificada com o objetivo de descentralizar o atendimento médico e ampliar a cobertura da rede municipal. O projeto é apresentado pela gestão local como uma resposta direta às demandas crescentes por serviços de saúde mais próximos da comunidade.

O empreendimento foca na consolidação de uma rede de atenção primária mais resolutiva e humanizada. Com instalações modernas, a nova UBS foi planejada para oferecer não apenas um acolhimento digno aos pacientes, mas também infraestrutura técnica adequada para os profissionais de saúde. A expectativa é que, com a inauguração, o fluxo de atendimentos em outras unidades seja otimizado, reduzindo o tempo de espera e melhorando a qualidade do serviço prestado na região.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a gestão municipal e a Secretaria Municipal de Saúde, que defendem o investimento na atenção básica como prioridade administrativa. Segundo os órgãos responsáveis, a execução da obra reflete um planejamento pautado no cuidado com o cidadão e no equilíbrio entre o compromisso político e a eficiência técnica. O projeto é visto como um pilar essencial para o desenvolvimento social e o bem-estar da população uariniense.

Com a continuidade dos trabalhos em ritmo intenso, a prefeitura reafirma sua dedicação em preparar o município para os desafios futuros da saúde pública. A entrega da UBS Tipo 1 no Santo Antônio representa um passo concreto para tornar Uarini um município mais justo e acolhedor, garantindo que o investimento em saúde se traduza em qualidade de vida para todos os moradores, independentemente da localidade.

*Com informações da assessoria