Omar Aziz envia emendas ao Inpa, fiscaliza destinação e reforça apoio à ciência para o desenvolvimento da Amazônia

O senador Omar Aziz cumpriu agenda na manhã desta quinta-feira (23), na sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus, ao lado da deputada estadual Alessandra Campelo. Durante a visita, o parlamentar se reuniu com pesquisadores, viu de perto projetos apoiados por suas emendas e destacou a importância da ciência para o futuro da região amazônica.

Ao dialogar com a comunidade científica, Omar enfatizou o papel do conhecimento na geração de oportunidades e no desenvolvimento sustentável.

“Sem conhecimento da Amazônia nós não vamos desenvolver a Amazônia, nós não vamos gerar oportunidade. Os povos originários nos deram muitas contribuições e tenho certeza que com as pesquisas vamos descobrir muitas outras coisas”, afirmou.

O senador também destacou a relevância estratégica das pesquisas realizadas na região. “Sempre digo: a Amazônia é brasileira a serviço da humanidade, mas a gente precisa pesquisá-la porque dela nós vamos tirar muito proveito. Por isso que a minha contribuição por meio de emendas parlamentares é por acreditar na ciência”, reforçou.

O diretor-geral do Inpa, Henrique Pereira, ressaltou a importância do apoio institucional para a continuidade dos trabalhos da instituição.

“O senador dá um exemplo para a classe política brasileira da importância da ciência. Esses investimentos já estão sendo aplicados, incluindo reforma de laboratórios e melhoria de acesso às estruturas, que são fundamentais para a produção científica que o Inpa realiza há 74 anos”, disse.

Omar Aziz também sinalizou a continuidade desse apoio. “O ano que vem vai ter mais emendas aqui pro Inpa porque eu acredito na ciência”, afirmou. O senador já destinou cerca de R$ 1 milhão à instituição, além de recursos para outros centros de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Embrapa.

*Com informações da assessoria