Candidatos perdem Enem 2025 em Fonte Boa após confundir horário da prova

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado neste domingo (9), foi marcado por contratempos para alguns candidatos em Fonte Boa, no interior do Amazonas. Diversos estudantes relataram ter perdido o exame após se confundirem com o horário de Brasília, utilizado como referência oficial pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Em cidades do Amazonas, como Fonte Boa, o fuso horário local tem uma diferença de uma hora a menos em relação ao horário de Brasília. A confusão levou candidatos a chegarem aos locais de prova quando os portões já estavam fechados, impossibilitando a entrada.

Segundo relatos, alguns estudantes acreditavam que os portões fechariam às 13h no horário local, mas o correto seria 12h, conforme o horário oficial de Brasília. “Muitos não sabiam da diferença de fuso e acabaram se atrasando. Quando chegaram, os portões já estavam trancados”, contou uma das participantes.

O caso gerou repercussão nas redes sociais, com internautas lamentando a situação e reforçando a importância de conferir com antecedência o horário de abertura e fechamento dos portões. Em nota do ministro da educação, a recomendação é que os candidatos sempre verifiquem o horário oficial informado pelo Inep e cheguem com antecedência ao local de prova.

O Enem segue no próximo domingo (16), com a aplicação das provas de matemática e ciências da natureza.