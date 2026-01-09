  • 9 janeiro, 2026
  • 11:21
fiction
  • Amazonas, Polícia

Homem é encontrado morto na Praia da Ponta Negra, em Manaus

Foto: Divulgação

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, na madrugada desta sexta-feira (9).

De acordo com informações preliminares, o corpo foi localizado por volta das 0h20. A vítima vestia apenas um short preto e apresentava sinais de agressão física, principalmente no rosto.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias da morte. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para identificação e determinação da causa do óbito.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

 

Fonte: Em tempo

