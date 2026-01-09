Rios Negro e Solimões apresentam estabilidade dos níveis em Manaus e Manacapuru

Os rios Negro e Solimões apresentaram estabilidade dos níveis em Manaus e Manacapuru na última semana, segundo o 1º Boletim Hidrológico da Bacia do Amazonas de 2025, divulgado nesta terça-feira (6/1) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). O comportamento está diretamente relacionado às condições de chuva registradas nas últimas semanas.

O Boletim de Monitoramento Hidrológico da Bacia do Rio Amazonas é publicado semanalmente, sempre às terças-feiras, por meio da plataforma do Sistema de Alerta Hidrológico.

Rio Negro mantém níveis dentro da normalidade

Na bacia do rio Negro, apesar da desaceleração no ritmo de subida, os níveis permanecem dentro da faixa considerada normal para o período. Em Manaus, o rio atingiu a marca de 21,96 metros, conforme medição da estação de Ponta do Ismael.

Segundo o pesquisador Andre Martinelli, gerente de Hidrologia e Gestão Territorial da Superintendência Regional de Manaus, a estabilidade reflete uma recessão pontual registrada no Alto Solimões em dezembro.

Rio Solimões apresenta estabilidade após queda

Na bacia do rio Solimões, os últimos 30 dias foram marcados por uma descida acumulada de aproximadamente 3,20 metros em Tabatinga. Com a redução, os níveis se aproximaram do limite inferior da faixa de normalidade, com cota atual de 6,66 metros.

Em Manacapuru, o rio apresenta estabilidade, com nível registrado em 13,24 metros.

Previsão indica retomada da enchente

De acordo com os prognósticos meteorológicos, há previsão de chuvas acima da média no Alto Solimões nas próximas duas semanas, cenário que pode favorecer a retomada do processo de enchente, típico deste período do ano.

Situação em outras bacias

Na bacia do rio Branco, o rio segue em vazante, com redução no ritmo de descida em Boa Vista e Caracaraí, mantendo níveis dentro do esperado. No entanto, a previsão de chuvas abaixo da média exige atenção.

Já na bacia do rio Purus, o rio Acre permanece acima da normalidade em Rio Branco, com cota de 10,77 metros. Em Beruri, no Amazonas, o nível segue compatível com o período.

Na bacia do rio Madeira, o rio continua em processo de enchente, com elevações médias diárias de 25 cm em Humaitá e 18 cm em Porto Velho, onde os níveis são considerados elevados para a época.

Monitoramento contínuo

O monitoramento dos rios é realizado por meio da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). O SGB opera cerca de 80% das estações, fornecendo dados essenciais para a prevenção de desastres e a gestão dos recursos hídricos.