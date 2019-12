Cantor Arlindo Jr. morre após luta contra o câncer

Morreu na noite deste domingo (29), o ex-apresentador do Boi Caprichoso Arlindo Júnior. Ele estava lutando contra um câncer. Hoje, ele foi internado na clínica da Samel.

Em outubro deste ano, Arlindo Junior postou em suas redes sociais que estava com a força de Deus para enfrentar mais uma jornada para retirada de um câncer no cérebro.

Nas redes sociais, diversas pessoas lamentaram a morte do cantor. “Sua energia sempre moveu nossa galera, sua alegria nos deu títulos. Sempre buscou a unidade e fortaleceu a alegria de ser Caprichoso”, dizia um trecho de mensagem de apoio no perfil do Boi Caprichoso, antes da morte de Arlindo.

Em 5 de novembro, Arlindo Junior publicou em seu Instagram a seguinte mensagem: “meus amigos hoje foi minha última radiocirurgia um procedimento difícil uma hora e meia assim, mais Deus e maravilhoso e pôde me dar a tranquilidade e o equilíbrio pra mim aguentar e fazer esse tratamento. Vamos continuar a luta sempre com Deus na frente e com as boas vibrações de vcs, o meu muito obrigado.”

*Com informações do Portal Manaus Alerta