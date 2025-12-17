Casal é preso por estupro e maus-tratos contra adolescente de 14 anos em Humaitá

Um homem de 58 anos, e uma mulher, de 45 anos, foram presos nesta quarta-feira (17), pelos crimes estupro de vulnerável e maus-tratos contra uma adolescente de 14 anos em Humaitá, interior do Amazonas. A vítima é enteada e filha dos autores, respectivamente.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, os abusos sexuais eram cometidos pelo homem, padrasto da vítima, desde o período em que a família morava no estado de Rondônia, e continuavam com a vinda para a comunidade Santa Rosa, no distrito de Novo Israel, próximo ao município. Além disso, a mãe praticava maus-tratos contra ela.

“As investigações começaram após a escola comunicar o Conselho Tutelar sobre o relato da vítima. A partir disso, foram iniciados os procedimentos com a escuta especializada da adolescente e, durante a apuração dos fatos, foram colhidos depoimentos de testemunhas que confirmaram os indícios de violência física e sofrimento psicológico”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, diante dos fatos, foram representados pelas medidas cautelares e os mandados de prisões e busca domiciliar do casal, os quais foram deferidos pela Comarca de Humaitá.

“Ao chegarmos ao local onde a família morava, rapidamente cumprimos os mandados dos autores. Eles foram encaminhados à delegacia de Humaitá para os procedimentos cabíveis”, pontuou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e maus-tratos, enquanto a mulher responderá pelo crime de maus-tratos. Eles estão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria