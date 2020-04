Casos confirmados de coronavírus no AM passam de 3 mil e óbitos chegam a 255

O Amazonas tem 306 novos casos confirmados de Covid-19. No total, os números de infectados saltam para 3.194 pessoas com o vírus. Os dados foram divulgados pelo Governo do Estado em coletiva online na tarde desta sexta-feira (24).

Do total, 2.481 são em Manaus e 713 em 41 municípios do interior, sendo 247 em Manacapuru, 60 em Itacoatiara, 55 em Parintins, 50 em Iranduba, 42 em Tabatinga, 38 em Maués, 19 em Presidente Figueiredo e em São Paulo de Olivença, 17 em Anori, Lábrea e Tefé; 16 em Careiro Castanho e Rio Preto da Eva, 13 em Tonantins, 12 em Amaturá, 11 em Santo Antônio do Içá, 10 em Benjamin Constant, sete em Marãa, cinco em Beruri, quatro em Carauari e Novo Aripuanã, três em Autazes, Careiro da Várzea, Manicoré, Novo Olinda do Norte, dois em Coari, Fonte Boa, Manaquiri, Novo Airão, Silves e Tapauá; e um caso cada em Anamã, Barcelos, Boca do Acre, Caapiranga, Canutama, Codajás, Juruá, Jutaí, Nhamundá e Santa Isabel do Rio Negro.

Além disso, 1.642 pacientes estão em isolamento domiciliar e 1.037 estão fora do período de transmissão, não apresentando mais os sintomas da doença.

Há ainda 1.050 pacientes internados, 260 estão confirmados para Covid-19, com 123 em leitos clínicos e 137 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já os outros 790 estão com a suspeita da doença, 582 em leitos clínicos e 208 em UTI.

Durante a coletiva, ainda foi chamado a atenção para os casos confirmados em indígenas, que totalizam 37 infectados. 19 destes são de Manaus, 12 do Alto Solimões, e 4 de Parintins.

O Amazonas também teve 331 óbitos notificados, sendo 255 confirmados por coronavírus, 26 descartados e 50 em investigação. A taxa de letalidade do vírus no estado é de 7,98%.