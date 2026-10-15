O Senado aprovou nesta quarta-feira (14), em dois turnos, a PEC que acaba com a escala 6×1 e reduz gradualmente a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial. Relator da proposta, o senador e candidato ao Governo do Amazonas Omar Aziz (PSD-AM) classificou a mudança como uma conquista histórica dos trabalhadores.

“Talvez seja, desde a Constituição de 1988, a maior conquista dos trabalhadores brasileiros. A imprensa estampava naquela época que o Brasil ia quebrar. O Brasil não quebrou e nem vai quebrar quando se reduzir para 40 horas semanais de trabalho”, afirmou.

Omar também destacou o impacto da mudança na rotina das famílias, especialmente das mães solo, que precisam conciliar trabalho, cuidados com os filhos e longos deslocamentos.

“É histórico o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso não é uma bondade, é dignidade! Essa proposta deve beneficiar o trabalhador sem redução salarial”, declarou.

O que muda

A PEC 221/2019 estabelece dois dias de descanso remunerado por semana, preferencialmente incluindo o domingo, e uma transição para a jornada de 40 horas.

Após 60 dias da promulgação, a jornada máxima cairá de 44 para 42 horas semanais, já com dois dias de descanso. Um ano depois, será reduzida para 40 horas. A transição completa será de 14 meses.

O limite de oito horas diárias será mantido, com possibilidade de compensação de horários por meio de acordos ou convenções coletivas. O texto também proíbe redução salarial em razão da diminuição da jornada.