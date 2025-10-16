Comunidade Santo Isidoro recebe obras de pavimentação, regularização fundiária e novos serviços de saúde em Tefé

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, participou na manhã desta quarta-feira (15) da entrega das obras de pavimentação asfáltica e sinalização do Ramal da Comunidade Santo Isidoro. A iniciativa representa um importante avanço na infraestrutura rural do município, facilitando o escoamento da produção agrícola e melhorando as condições de mobilidade e segurança dos moradores da região.

Durante o evento, também foram entregues 33 títulos definitivos de terra a famílias das comunidades Santo Isidoro e Vila Valentim. A ação integra o programa de regularização fundiária desenvolvido pela Prefeitura de Tefé, com o objetivo de garantir segurança jurídica aos produtores rurais e fomentar o desenvolvimento sustentável no campo.

A cerimônia contou ainda com a inauguração da Ambulância Odontológica Móvel do programa Brasil Sorridente – Saúde Bocão, que passa a oferecer atendimento odontológico itinerante, incluindo profilaxia, restaurações, raspagem, extrações e exames de raio-X.

Além dos novos equipamentos, a população teve acesso a diversos serviços de saúde, como consultas médicas, atendimentos de enfermagem, nutrição e psicologia, além da entrega gratuita de medicamentos.

Com mais essa entrega, a gestão municipal reforça o compromisso com o desenvolvimento rural, a saúde e a melhoria da qualidade de vida das famílias tefeenses.

*Com informações da Assessoria