Prefeito Nicson Marreira amplia atendimento em saúde com inauguração de Ambulância Odontológica Móvel em Tefé

O município de Tefé deu mais um importante passo na ampliação dos serviços de saúde, com a entrega da Ambulância Odontológica Móvel, que vai levar atendimentos de qualidade às comunidades mais distantes da sede. A nova unidade integra o programa Brasil Sorridente – Saúde Bocão, reforçando o compromisso da gestão do prefeito Nicson Marreira com o bem-estar e a dignidade da população tefeense.

Com estrutura moderna, a ambulância oferece procedimentos como profilaxia, restaurações, raspagem, extrações e exames de raio-X, garantindo acesso ao cuidado bucal para quem vive em áreas rurais e ribeirinhas.

Segundo o prefeito Nicson Marreira, a iniciativa representa mais um avanço no trabalho de descentralização da saúde. “Nosso objetivo é fazer com que o atendimento chegue a todos, principalmente às famílias que moram longe da cidade. Saúde é direito de todos, e estamos comprometidos em garantir isso com ações concretas”, destacou.

A entrega da Ambulância Odontológica Móvel reforça o compromisso da atual gestão em levar serviços essenciais a cada canto do município, promovendo mais qualidade de vida e ampliando a presença do poder público onde a população mais precisa.

