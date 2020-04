Coronavírus: 24 pacientes tiveram alta na rede da Susam

Ao todo, um grupo de 24 pessoas atendidas na rede da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) conseguiu vencer o novo coronavírus e receber alta médica. O levantamento contabilizou, até este domingo (12/04), as altas de casos confirmados de Covid-19. Um vídeo feito no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, nesta semana, mostrou a alegria dos profissionais de saúde com a primeira alta hospitalar da unidade.

No vídeo que está circulando nas redes sociais está Cleomara Paiva da Silveira, 31, mas, além dela, outra paciente de 41 anos também recebeu alta na última sexta-feira (10/04) no Hospital 28 de Agosto. Nas últimas 48h, de acordo com o acompanhamento da Susam, 14 pacientes foram liberadas para voltar para casa. O número de pacientes recuperados, que estão fora do período de transmissão do vírus, subiu para 138 neste domingo.

Além disso, atualmente há 813 pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 que estão se recuperando em isolamento social, o que representa 67,41% do total da casos confirmados.

O dia da alta

Internada no dia 3 de abril, Cleomara recebeu alta na sexta-feira (10/04), após exames de tomografia atestarem a boa evolução da paciente. “Foi inexplicável a alegria que eu senti. Fui orar, orei muito e meia hora depois veio o resultado da minha tomografia e ele (médico) disse que eu podia ir pra casa. Eu pulei, eu agradeci muito a Deus”, relembrou a paciente.

Cleomara agradeceu o empenho de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, elogiou o atendimento recebido na unidade. “Eu fui bem atendida naquela Sala Rosa, muito bem atendida mesmo e eu agradeço de coração todo o cuidado e paciência que tiveram comigo”, disse a Cleomara.

Mesmo de alta, Cleomara continua de quarentena até sair do período de transmissibilidade da doença, que é de 14 dias. Ao chegar em casa, ela conta que seguiu todas as recomendações médicas. “Todos estão nos seus quartos, eu tenho um banheiro, talheres só para mim. Eu fico isolada, só, num quarto. Antes de entrar em casa, eu tomei um banho do lado de fora de casa, lavei meus cabelos e estou fazendo tudo o que o médico falou”, contou ela.