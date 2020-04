Covid-19: Governo do Estado entrega equipamentos e insumos aos municípios do interior

Como parte dos esforços para combater a pandemia do novo coronavírus, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Saúde (Susam), está enviando insumos e equipamentos aos municípios do interior para reforçar a rede de assistência à população. As entregas contam com o apoio logístico da Casa Militar.

Na quinta-feira (23/04), foram enviados mais de 20 tipos de materiais médicos para os municípios das calhas do Alto Solimões (Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Amaturá, São Paulo de Olivença, Tonantins e Santo Antônio do Içá) e do Triângulo Jutaí-Solimões-Juruá (Jutaí, Fonte Boa, Tefé, Maraã, Uarini, Japurá, Alvarães). O carregamento incluía kits de equipamentos de proteção individual (EPIs), testes rápidos para Covid-19, vacinas, medicamentos, caixas térmicas, bolsas de sangue e plasma, entre outros itens.

Nesta sexta-feira (24/04), a Susam fez uma nova remessa de 338 quilos de insumos para os municípios da calha do Purus (Boca do Acre, Pauini e Tapauá), incluindo testes rápidos e uma máquina bioquímica semiautomática, destinada a Boca do Acre. O Governo do Amazonas também entregou às prefeituras de Lábrea e Canutama mais de 13 mil unidades de EPIs e álcool 70%, além de 80 kits de testes rápidos para este último município.