Em Tefé, Defensoria Pública abre inscrições para processo seletivo de residência jurídica

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abriu inscrições para o processo seletivo em residência jurídica, no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), região do Médio Solimões. O prazo para inscrição segue até o dia 6 de fevereiro, por meio do e-mail selecao.mediosolimoes@gmail. com

O edital prevê o preenchimento imediato de uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. A bolsa-auxílio é de R$ 2.550, com carga horária de 30 horas semanais.

As atividades serão desenvolvidas de forma presencial na sede da Defensoria Pública em Tefé, com atendimento remoto às demandas da Unidade Descentralizada do Interior (UDI) de Uarini, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Podem participar bacharéis em Direito ou estudantes matriculados no último ano do curso (9º ou 10º período), desde que comprovem a conclusão da graduação no momento da admissão. O programa permite permanência de até três anos, conforme regulamentação interna da instituição.

Para a defensora pública Thays Campos, que atua no município, a seleção possibilita uma vivência prática aprofundada da atuação institucional no interior. Segundo ela, o residente acompanha todas as etapas do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública.

“Na realidade do Médio Solimões, o residente jurídico participa de todo o fluxo de atuação, desde o primeiro atendimento ao assistido até a análise dos casos e o auxílio na elaboração de minutas de manifestações, sempre em contato direto com os defensores públicos”, destacou a defensora.

Ainda de acordo com a defensora, a experiência vai além da formação acadêmica tradicional, ao aproximar o residente das demandas concretas da população. “Essa prática supervisionada gera um impacto significativo na formação profissional, porque permite lidar com situações reais de pessoas em condição de vulnerabilidade e compreender, na prática, o funcionamento da Justiça no interior”, explicou.

Etapas

A seleção será realizada por meio de prova discursiva, com questões das áreas de Direito Penal, Direito Civil e Direito de Família. A aplicação está prevista para o dia 11 de fevereiro, em local que será informado previamente aos candidatos com inscrição deferida, por e-mail.

O resultado será divulgado nas dependências da unidade em Tefé e encaminhado aos participantes por correio eletrônico.