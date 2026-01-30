Dupla é presa em Maraã com drogas, munições e arma de fogo

Policiais civis da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã, no interior do Amazonas, prenderam dois homens em flagrante na terça-feira (27). A dupla foi encontrada com drogas e armas durante mandados de busca e apreensão.

O delegado Rodrigo Beraldo explicou que a equipe se deslocou até os endereços dos suspeitos após receber ordens judiciais.

Na primeira abordagem, um dos homens possuía porções de drogas, diversas munições, três balanças de precisão e R$ 634 em dinheiro.

“Nas diligências no segundo endereço, localizamos uma espingarda calibre .20 e munições do mesmo calibre”, afirmou Beraldo.

Diante das evidências, os dois homens foram presos em flagrante e serão apresentados em audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.