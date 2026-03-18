VIDEOS: Ferry Boat bate em pedra, tomba e passageiros são retirados às pressas

Uma embarcação que transportava passageiros e cargas no colidiu com uma pedra na tarde de terça-feira (17), nas proximidades de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e afundou parcialmente. O ferryboat Lady Luiza navegava pelo Rio Negro e estava próximo do fim da viagem, após sair de Manaus com destino ao Alto Rio Negro.

Com o impacto, a água invadiu o convés e a embarcação tombou parcialmente. Os passageiros foram retirados imediatamente. Vídeos registrados por pessoas a bordo mostram momentos de correria e tensão.

De acordo com informações, após o impacto o barco foi levado até uma praia da região. A tripulação tentou retirar parte da carga, mas a embarcação acabou afundando parcialmente.

Não houve confirmação de mortos ou feridos.

Através de nota a empresa responsável pela embarcação informou que a situação foi controlada e a retirada das pessoas ocorreu por precaução.