Omar Aziz cumpre compromisso com agentes comunitários de saúde e PEC avança no Senado

O senador Omar Aziz reforçou sua atuação em defesa da saúde pública ao articular o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 14, de 2021, que trata dos agentes comunitários de saúde. A iniciativa foi acolhida pelo senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que confirmou o início da tramitação da matéria no colegiado.

Atendendo à indicação de Omar Aziz, Otto Alencar anunciou que a proposta será pautada na CCJ, destacando a relevância social da medida. A PEC busca fortalecer o papel dos agentes comunitários, profissionais essenciais no atendimento básico de saúde em todo o país.

A articulação de Omar Aziz também se estende à construção de apoio político dentro do Senado. Por sua indicação, o senador Irajá Abreu foi escolhido para relatar a matéria, com a missão de conduzir o debate e contribuir para a aprovação da proposta.

Durante o anúncio, Otto Alencar ressaltou o compromisso de Omar Aziz com a população do Amazonas e sua atuação em defesa de pautas sociais. Ele também destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da saúde pública, especialmente nas regiões que mais dependem do trabalho dos agentes comunitários.