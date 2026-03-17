Tefé apresenta Projeto de Transição e formação para gestores da rede municipal

Encontro reuniu diretores e pedagogos para alinhamento das ações pedagógicas e apresentação do projeto “Brincar, Aprender e Crescer”

A Secretaria Municipal de Educação de Tefé (SEMED) realizou, na manhã desta segunda-feira (16/03), um encontro com diretores e pedagogos da rede municipal de ensino, no auditório da secretaria. O momento teve como objetivo apresentar o parecer de aprovação do Projeto de Transição, além do Projeto de Formação para Diretores e Pedagogos, fortalecendo as práticas pedagógicas e a gestão escolar no município.

Durante o encontro, foi apresentado o projeto “Brincar, Aprender e Crescer: Facilitando a Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental”, que orienta o processo de passagem das crianças entre as etapas de ensino de forma acolhedora, planejada e centrada no desenvolvimento integral do estudante.

A proposta pedagógica destaca a importância da ludicidade, do vínculo afetivo, da adaptação gradual e da continuidade das aprendizagens, respeitando o tempo da criança e garantindo um percurso educativo mais seguro e significativo.

A atividade reuniu profissionais da educação de diversas escolas da rede municipal e integra as estratégias da SEMED para qualificar o trabalho pedagógico, promover o alinhamento das ações educacionais e fortalecer a aprendizagem dos estudantes.

De acordo com a coordenadora de Educação Infantil, Jucineide Queiroz, o encontro foi essencial para orientar as equipes escolares sobre a implementação do projeto.

“Esse momento é fundamental para dialogarmos com os gestores e pedagogos da rede, apresentando o Projeto de Transição e alinhando as estratégias pedagógicas que serão desenvolvidas nas escolas. Nosso objetivo é garantir que as crianças tenham um processo educativo cada vez mais organizado, acolhedor e comprometido com a aprendizagem.”

Para a diretora da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, Maria Eneida, o encontro fortalece o trabalho desenvolvido nas unidades escolares.

“Esses momentos de formação e diálogo são muito importantes para nós, gestores. Eles nos ajudam a compreender melhor as orientações da secretaria e a fortalecer o trabalho pedagógico nas escolas, garantindo que nossas equipes estejam preparadas para atender bem os estudantes.”

A articuladora municipal do PROLEEI, Gracilene Mendonça, destacou o caráter estratégico da iniciativa dentro das políticas educacionais do município.

“A Secretaria Municipal de Educação tem investido no fortalecimento das políticas educacionais voltadas à infância e à formação dos profissionais da rede. A leitura, a escrita e o acompanhamento pedagógico são pilares fundamentais para o desenvolvimento das crianças. Esse trabalho acontece com planejamento, compromisso e com o apoio da gestão municipal, que entende a educação como prioridade para o desenvolvimento de Tefé.”