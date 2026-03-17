Homem é procurado por lesão corporal contra a cunhada em Tefé

Um homem identificado como Gerlison Lima de Souza, de 21 anos, é procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por lesão corporal contra a cunhada, de 19 anos. O crime ocorreu no dia 8 de março em Tefé, a 523 quilômetros de Manaus.
Divulgação da imagem
O delegado Micael Souza explica que a ampla divulgação da fotografia do suspeito é essencial para localizá-lo e responsabilizá-lo pelo crime.
Como denunciar
A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Gerlison seja repassada pelos seguintes canais:
- DEP de Tefé: (97) 98432-3673
- PC-AM: 197 ou (92) 3667-7575
- SSP-AM: 181
A identidade do denunciante será preservada.