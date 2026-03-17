Homem é procurado por lesão corporal contra a cunhada em Tefé

Um homem identificado como Gerlison Lima de Souza, de 21 anos, é procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por lesão corporal contra a cunhada, de 19 anos. O crime ocorreu no dia 8 de março em Tefé, a 523 quilômetros de Manaus.

Divulgação da imagem

O delegado Micael Souza explica que a ampla divulgação da fotografia do suspeito é essencial para localizá-lo e responsabilizá-lo pelo crime.

Como denunciar

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Gerlison seja repassada pelos seguintes canais:

DEP de Tefé: (97) 98432-3673

(97) 98432-3673 PC-AM: 197 ou (92) 3667-7575

197 ou (92) 3667-7575 SSP-AM: 181

A identidade do denunciante será preservada.