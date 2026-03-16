Cenário político 2026 no Amazonas começa acirrado e com alto número de indecisos, diz pesquisa

O cenário político para as eleições de 2026 no Amazonas já começa a ganhar contornos de forte disputa. Pesquisa realizada pela Quaest mostra que o eleitorado amazonense ainda está dividido quanto à avaliação dos principais nomes da política estadual, ao mesmo tempo em que revela um grande contingente de eleitores indecisos.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 11 de março de 2026, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02944/2026. A metodologia utilizou entrevistas presenciais domiciliares com questionários estruturados aplicados por profissionais treinados, seguindo critérios amostrais baseados em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Avaliação do governo estadual

A avaliação da gestão do governador Wilson Lima aparece dividida. Entre entrevistados de 16 a 59 anos, 53% disseram desaprovar o mandato, enquanto 43% afirmaram aprovar a gestão.

Quando analisada por faixa etária semelhante, a desaprovação chega a 59%, enquanto 38% aprovam o trabalho do governador. Sobre as expectativas para o restante do mandato, 34% demonstram desaprovação, enquanto 29% mantêm avaliação positiva.

Avaliação da gestão em Manaus

A pesquisa também avaliou o desempenho do prefeito de Manaus, David Almeida. Segundo os dados, 54% dos entrevistados desaprovam sua gestão, enquanto 44% aprovam o trabalho à frente da prefeitura.

Quanto às expectativas para o restante do mandato municipal, 40% afirmam desaprovar o futuro da gestão, enquanto 29% dizem estar otimistas.

Clima de divisão entre os eleitores

O levantamento também mostra um cenário de divisão no sentimento da população em relação ao futuro do estado. Questionados se estão otimistas ou pessimistas com o Amazonas, 48% disseram estar otimistas, enquanto 48% afirmaram estar pessimistas, demonstrando um eleitorado dividido.

Intenção de voto para o Governo do Amazonas

Na intenção de voto espontânea para o Governo do Amazonas, o cenário ainda é marcado por forte indefinição. A pesquisa aponta os seguintes números:

Omar Aziz (PSD) – 4%

(PSD) – 4% Maria do Carmo Seffair (PL) – 3%

(PL) – 3% David Almeida (Avante) – 2%

(Avante) – 2% Wilson Lima (União Brasil) – 1%

(União Brasil) – 1% Indecisos – 85%

– 85% Branco, nulo ou não vão votar – 4%

O dado que mais chama atenção é o alto índice de indecisos, que chega a 85%, indicando que a corrida eleitoral ainda está em fase inicial e que o eleitorado amazonense pode mudar significativamente de posição até o período oficial da campanha.

Disputa ainda em aberto

Com nomes conhecidos da política estadual aparecendo nas primeiras citações e um eleitorado majoritariamente indeciso, especialistas avaliam que a eleição de 2026 no Amazonas tende a ser uma das mais imprevisíveis dos últimos anos. O cenário indica que alianças políticas, desempenho administrativo e o debate sobre os principais problemas do estado devem ter papel decisivo na definição dos candidatos mais competitivos ao governo.

Confira o levantamento: