Prefeitura de Tefé entrega materiais pedagógicos do Programa PROLEEI para fortalecer formação de educadores

A Prefeitura de Tefé por meio da Secretaria Municipal de Educação de Tefé (SEMED) realizou, nesta sexta-feira (13/03), a entrega de materiais pedagógicos destinados à formação do Programa PROLEEI, iniciativa voltada ao fortalecimento das políticas de formação continuada dos profissionais da educação e à melhoria das práticas pedagógicas na rede municipal de ensino.

O momento contou com a presença do secretário municipal de Educação, Marcus Lúcio, do secretário adjunto Elder Balieiro, e da articuladora do programa, professora Gracilene Mendonça, que destacaram a importância da iniciativa para qualificar o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas do município.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Marcus Lúcio, a entrega dos materiais representa mais um passo no fortalecimento das políticas educacionais de Tefé.

“A formação continuada dos nossos educadores é uma prioridade da gestão. Esses materiais pedagógicos irão apoiar diretamente o trabalho dos professores em sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento das práticas de ensino e para a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes”, destacou o secretário.

A articuladora do Programa PROLEEI, Gracilene Mendonça, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso com a qualificação dos profissionais da educação.

“O PROLEEI tem como objetivo fortalecer os processos formativos dos educadores, oferecendo ferramentas e estratégias pedagógicas que dialogam com a realidade das escolas e contribuem para o aprimoramento das práticas educativas”, afirmou.

A ação integra as estratégias da SEMED para ampliar o apoio aos educadores da rede municipal, consolidando políticas públicas voltadas à formação docente e à garantia de uma educação pública cada vez mais inclusiva e de qualidade no município de Tefé.

Sobre o Programa PROLEEI

O Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI) Ministério da Educação (MEC), integrada ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). Seu objetivo central é qualificar as práticas pedagógicas de professores e gestores que atuam com crianças de 0 a 5 anos, com foco especial naquelas de 4 e 5 anos, respeitando as especificidades da infância

A adesão ao ProLEEI é feita pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Educação por meio do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle). Para informações detalhadas sobre editais e cronogramas locais, os profissionais devem consultar o Portal do ProLEEI no MEC ou a secretaria de educação de seu município.

*Com informações da Assessoria