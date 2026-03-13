Omar Aziz recebe a filiação de mais um deputado e ato de Wilker Barreto mobiliza o Parque 10 em Manaus

O senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas, participou, na manhã desta sexta-feira, do ato de filiação do deputado estadual Wilker Barreto ao Partido Social Democrático (PSD), em Manaus. O evento reuniu lideranças políticas da capital e do interior e mobilizou apoiadores no bairro Parque 10, zona Centro-Sul da cidade.

Além de Omar, estiveram presentes prefeitos, ex-prefeitos e lideranças políticas de diferentes municípios do Amazonas, entre eles Emerson Melo (Beruri), Nicson Marreira (Tefé), Lúcio Flávio (Manicoré), Professor Vanilso (Japurá), Fernandão (Presidente Figueiredo) e Zé Roberto (Canutama).

Também participaram do ato o ex-prefeito de Ipixuna, Armando Filho, o ex-prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, e o ex-prefeito de Barcelos, Édson Mendes, além de vereadores e outras lideranças políticas.

Durante o evento, Omar Aziz destacou a trajetória política de Wilker Barreto e afirmou que o parlamentar tem se notabilizado por exercer uma oposição firme e responsável ao longo de sua carreira.

“O papel de quem está na oposição é alertar o governante. Por isso, sempre me relacionei muito bem com a oposição quando fui governador. É desse tipo de política que fiscaliza que a gente gosta”, afirmou.

“Vou precisar de deputados comprometidos com a população. Temos muita coisa para fazer nas áreas de saúde, educação e segurança. Precisamos trabalhar para gerar emprego, cuidar das pessoas e enfrentar problemas”, destacou.

Na semana passada, o deputado Rozenha já havia se filiado ao partido de Omar. Na próxima semana, será a vez da deputada Mayra Dias.

*Com informações da Assessoria