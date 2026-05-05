Uarini se destaca com projetos inovadores na saúde pública e reforça compromisso no Amazonas

O município de Uarini ganha visibilidade ao ser representado por três importantes trabalhos desenvolvidos por Klissia Silva de Souza, Tiago Vilena de Oliveira e Rosângila da Silva Santos. As iniciativas evidenciam o empenho, a dedicação e o profissionalismo da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), consolidando avanços significativos na área da saúde pública local.

Os projetos refletem um esforço coletivo que vai além dos profissionais da saúde, sendo fruto de uma construção diária que conta com o apoio da gestão municipal, liderada pelo prefeito Marcos Martins. A participação ativa da população também tem sido fundamental para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no município, contribuindo diretamente para a melhoria dos serviços oferecidos.

O secretário municipal de saúde, Júlio Júnior, ressaltou o significado desse reconhecimento. “Este é um momento de grande orgulho para Uarini. Esses trabalhos representam o compromisso da nossa equipe com uma saúde pública de qualidade. Seguimos firmes, trabalhando com dedicação para garantir avanços reais na vida da nossa população”, afirmou.

As conquistas reforçam o compromisso da gestão e dos profissionais da saúde com a transformação da realidade local. Em Uarini, cada avanço alcançado fortalece a esperança e aponta para um futuro promissor, pautado na responsabilidade, união e compromisso com o bem-estar coletivo.