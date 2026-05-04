VÍDEO: Homem é espancado até a morte por grupo em Maraã

Um homem identificado apenas como Zenilson, de 45 anos, foi espancado até a morte por um grupo na madrugada desta segunda-feira (04/05), no bairro Ricardo Avelino, no município de Maraã, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, a vítima foi agredida por quatro suspeitos e chegou a ser socorrida por volta das 2h, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal prenderam três adultos e apreenderam um adolescente envolvidos no crime. De acordo com a polícia, os suspeitos são conhecidos na região e teriam histórico de comportamentos violentos e ameaças a moradores.

Foto: Reprodução

De acordo com moradores, Zenilson era conhecido na área e não tinha histórico de envolvimento em crimes. Ele teria sido descrito como uma pessoa que não causava problemas, apesar de enfrentar problemas relacionados ao consumo de álcool.

Os suspeitos devem responder por homicídio e permanecem à disposição da Justiça.

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