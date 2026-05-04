Pai é preso por estuprar a própria filha de 13 anos em comunidade rural de Itacoatiara

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu na Comunidade Primavera, localizada às margens do rio Arari, em uma operação que contou com o apoio da Delegacia Fluvial (Deflu) e da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara.

Denúncia após ausência dos pais

Segundo a delegada Renata Viana, o caso só veio à tona porque a adolescente aproveitou um momento em que os pais estavam na cidade para conseguir um celular e pedir socorro. Os crimes, que ocorriam de forma contínua, incluíam atos libidinosos e agressões físicas brutais, como chutes e socos.

A vítima relatou ainda que o pai demonstrava um ciúme possessivo e, ao descobrir que ela havia contado sobre os abusos para familiares no dia 26 de abril, passou a ameaçá-la e coagi-la para que desmentisse os fatos.

Mãe investigada por omissão

Um dos pontos mais chocantes da investigação revela que a mãe da menina tinha pleno conhecimento da situação. De acordo com a delegada, mensagens de WhatsApp confirmam que a mulher não apenas se omitiu, como repreendia a filha quando o assunto era abordado, tentando silenciar a vítima.

A adolescente vivia em um cenário de isolamento total. Quase todas as pessoas na comunidade a quem ela pediu ajuda a pressionaram para se calar. Em um ato de desespero, ela enviou mensagens para um pastor que mantém uma página de denúncias no Facebook, e foi o religioso quem acionou a Polícia Civil.

Procedimentos legais

Diante das provas de violência e do risco iminente à vida da menor, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado. A mãe também está sendo formalmente investigada por omissão imprópria.

O homem foi conduzido à delegacia de Itacoatiara, onde passou pelos procedimentos cabíveis e agora permanece à disposição do Poder Judiciário. A adolescente recebe acompanhamento psicológico devido ao grave abalo emocional.