Quem é Roberto Cidade, eleito governador do Amazonas em votação indireta

Roberto Cidade (União Brasil) foi eleito o novo governador do Amazonas em eleição indireta realizada nesta segunda-feira (4), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A chapa dele, com Serafim Corrêa (PSB) como vice, recebeu os 24 votos dos deputados estaduais.
A votação ocorreu após a renúncia do então governador Wilson Lima (União Brasil) e do vice Tadeu de Souza (Progressistas), no início de abril. Pela Constituição estadual, a escolha é feita de forma indireta quando a vacância ocorre nos dois últimos anos de mandato.
Natural de Manaus, Roberto Cidade tem 39 anos e estava em seu segundo mandato como deputado estadual. Iniciou a carreira política em 2016, ao disputar vaga de vereador em Manaus. Recebeu 6.285 votos e ficou como suplente.
Na Aleam, iniciou o mandato em 2019 como 3º vice-presidente da Mesa Diretora e presidiu a Comissão de Transportes. Em dezembro de 2020, foi eleito presidente da Casa aos 34 anos, tornando-se o mais jovem a ocupar o cargo.
Durante a pandemia de Covid-19, participou de votações como a criação de auxílio estadual permanente, a aprovação da Lei do Gás e a liberação de recursos do Fundo de Fomento ao Turismo (FTI) para a saúde.
Em 2022, foi reeleito deputado estadual com 105.510 votos, a maior votação da história do Amazonas. No ano seguinte, foi reconduzido por unanimidade à presidência da Aleam, garantindo sequência de mandatos à frente do Legislativo.
A permanência no cargo gerou questionamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2024, o ministro Cristiano Zanin suspendeu a reeleição antecipada de Cidade. O processo foi encerrado em março de 2025, após a anulação da eleição anterior e validação de novo pleito realizado pela Aleam.
Ainda em 2024, Cidade assumiu o diretório municipal do União Brasil em Manaus e disputou a Prefeitura, quando recebeu 187.566 votos.
O que é mandato-tampão?
O mandato-tampão é quando o governador eleito não inicia um novo mandato, mas assume apenas para completar o período que ainda resta da gestão. Isso acontece quando há renúncia ou saída do governador e do vice nos últimos dois anos do mandato.
Nessa situação, a escolha é feita de forma indireta, pelos deputados estaduais, e o eleito fica no cargo só até o fim do mandato em andamento.