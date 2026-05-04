Quem é Roberto Cidade, eleito governador do Amazonas em votação indireta

Natural de Manaus, Roberto Cidade tem 39 anos e estava em seu segundo mandato como deputado estadual. Iniciou a carreira política em 2016, ao disputar vaga de vereador em Manaus. Recebeu 6.285 votos e ficou como suplente.

Na Aleam, iniciou o mandato em 2019 como 3º vice-presidente da Mesa Diretora e presidiu a Comissão de Transportes. Em dezembro de 2020, foi eleito presidente da Casa aos 34 anos, tornando-se o mais jovem a ocupar o cargo.

Durante a pandemia de Covid-19, participou de votações como a criação de auxílio estadual permanente, a aprovação da Lei do Gás e a liberação de recursos do Fundo de Fomento ao Turismo (FTI) para a saúde.

Em 2022, foi reeleito deputado estadual com 105.510 votos, a maior votação da história do Amazonas. No ano seguinte, foi reconduzido por unanimidade à presidência da Aleam, garantindo sequência de mandatos à frente do Legislativo.

A permanência no cargo gerou questionamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2024, o ministro Cristiano Zanin suspendeu a reeleição antecipada de Cidade. O processo foi encerrado em março de 2025, após a anulação da eleição anterior e validação de novo pleito realizado pela Aleam.

Ainda em 2024, Cidade assumiu o diretório municipal do União Brasil em Manaus e disputou a Prefeitura, quando recebeu 187.566 votos.