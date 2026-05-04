Tefé se despede da XXIII Festa da Castanha 2026 com emoção e casa cheia; veja momentos

A Festa da Castanha 2026 chegou ao fim deixando um rastro de alegria, cultura e saudade no município de Tefé. Após quatro dias intensos de programação, o encerramento da XXIII edição confirmou o sucesso de um dos eventos mais tradicionais da região, reunindo moradores e visitantes em uma celebração inesquecível.

A última noite foi marcada por muita animação e diversidade musical, com apresentações das bandas Regional, Rabo de Vaca e Evolução do Forró, que levantaram o público e garantiram um clima de festa até os momentos finais. O encerramento foi um verdadeiro espetáculo de integração cultural, reforçando a identidade e as tradições locais.

Mais do que entretenimento, a festa representou um importante momento de valorização da cultura amazônica e de fortalecimento do turismo no município. A cada edição, o evento se consolida como vitrine das riquezas culturais e da hospitalidade do povo tefeense.

Em clima de gratidão, a Prefeitura de Tefé destacou o empenho coletivo que tornou o evento possível. Secretarias municipais, em especial a de Cultura, trabalharam de forma incansável para garantir uma programação organizada e acolhedora. O agradecimento também se estende aos visitantes e à população, que participaram ativamente e contribuíram para o brilho da festa.

Com o coração cheio de boas memórias, Tefé se despede de mais uma edição da Festa da Castanha já deixando no ar a expectativa para o próximo ano. Afinal, quando se trata de tradição e alegria, a contagem regressiva sempre começa cedo.