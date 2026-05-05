Prefeito Marcos Martins acompanha obras e destaca avanço na saúde e educação em Uarini

O prefeito Marcos Martins segue monitorando de perto as obras e estruturas no bairro Santo Antônio, em Uarini, com destaque para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) e de uma creche municipal. As iniciativas representam um importante investimento na melhoria dos serviços públicos e na qualidade de vida da população.

De acordo com o gestor, os projetos estão sendo executados com um padrão moderno, priorizando ambientes mais adequados para o atendimento na área da saúde e para o desenvolvimento das crianças na educação infantil. A proposta é garantir mais conforto, eficiência e dignidade aos usuários desses serviços.

“É trabalho que transforma e prepara o futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito, ao ressaltar o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população.

As obras no bairro Santo Antônio refletem uma política de fortalecimento da infraestrutura urbana e social do município, consolidando avanços em áreas essenciais e promovendo desenvolvimento para a cidade.