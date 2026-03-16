Trio é preso e 50 quilos de ‘supermaconha’ é apreendida em Manaus e Parintins

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em ação integrada com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e Delegacias Interativa (DIP) e Especializada de Polícia (DEP) de Parintins, prendeu três pessoas investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas e apreendeu cerca de 50 quilos de maconha do tipo skunk durante uma operação policial realizada em Manaus e no município de Parintins (a 369 quilômetros da capital).

A ação é decorrente de uma apreensão anterior, ocasião em que as equipes policiais prenderam um suspeito e apreenderam aproximadamente 300 quilos de drogas. A partir desse flagrante, as investigações avançaram e possibilitaram a identificação de outros integrantes da organização criminosa.

Mais informações serão apresentadas durante a coletiva de imprensa nesta segunda-feira (16) na Delegacia Geral, avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

Fonte: D24am