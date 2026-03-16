Envolvido em caso de tortura é preso e segundo suspeito é procurado no AM

Um homem, de 32 anos, investigado pelo crime de tortura contra jovem de 18 anos foi preso neste domingo (15), no município de Itamarati (a 985 quilômetros a sudoeste de Manaus). O crime contou com a participação de outro indivíduo e as investigações seguem para identificá-lo.

Conforme o delegado Felipe Nascimento, da 68ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itamarati, as investigações tiveram início após a circulação de vídeos que mostravam a vítima sendo agredida violentamente por dois indivíduos.

“As imagens indicavam que o jovem foi submetido a agressões físicas e ameaças com o objetivo de fazê-la confessar o suposto furto de um aparelho celular. Posteriormente, constatou-se que o aparelho celular não havia sido subtraído pela vítima.”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, durante a apuração, a vítima reconheceu um dos autores como sendo o indivíduo que foi preso nesta manhã.

“Diante dos indícios de autoria e materialidade, bem como da gravidade dos fatos e do risco à vítima, foi representada pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário”, falou o delegado.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar o segundo envolvido nas agressões.

Procedimentos

O homem responderá por tortura e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: D24am