Prefeito de Tefé, Nicson Marreira, participa de evento político que reuniu lideranças do interior em Manaus

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, marcou presença nesta sexta-feira (13) no evento de filiação do deputado estadual Wilker Barreto ao Partido Social Democrático (PSD), realizado no escritório político do parlamentar, no bairro Parque Dez, em Manaus.

A solenidade reuniu diversas lideranças políticas do interior e contou com a participação do senador Omar Aziz, apontado como pré-candidato ao Governo do Estado.

Na mesa dos trabalhos do evento, a presença dos prefeitos de Tefé, Nicson Marreira; Manicoré, Lúcio Flávio; e de Presidente Figueiredo, Fernando Vieira, deu a tona do evento. Marreira falou em nome dos demais e destacou o apoio que o interior recebe de Wilker, mas principalmente de Omar Aziz, que nas palavras dele fará o “Amazonas forte de novo”, slogam principal da candidatura do senador.

Também marcaram presença os prefeitos Railan Barroso (Eirunepé), Professor Vanilso (Japurá), Emerson Melo (Beruri) e Zé Roberto (Canutama), além deles estavam também o ex-prefeito de Ipixuna, Armando Oliveira, e de Barcelos, Edson Mendes.

Senador segue em articulação

Omar agradeceu a participação das lideranças de municípios do interior e parabenizou a chegada de Wilker Barreto ao partido, que ganhou três deputados nessa janela: o próprio Wilker, Rozenha e Mayra Dias. Com essa chapa, Omar diz que o PSD terá uma forte representação na Aleam a partir do próximo ano.

O senador aproveitou o evento para reafirmar a aliança com o senador Eduardo Braga, que até o momento não declarou oficialmente qual candidatura terá o apoio do MDB.

‘Tenho conversado diariamente com o Braga, amanhã vamos sair cedinho para Itacoatiara, onde ficaremos dois dias. Portanto, os gestos falam mais do que palavras”, destacou o senador.

Durante coletiva de imprensa Wilker Barreto disse que está otimista com as possibilidade de conquistar um quarto mandato na Assembleia Legislativa porque o PSD formou uma chapa forte de candidatos e tem o pré-candidato ao governo que lidera todas as pesquisas.

Foto: Reprodução/Rede Onda Digital