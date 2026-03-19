Filiação da deputada Mayra Dias ao partido de Omar Aziz lota quadra da Vitória Régia, na Praça 14

A deputada estadual Mayra Dias oficializou sua filiação ao PSD na noite desta quarta-feira (18), durante grande evento realizado na quadra da Vitória Régia, no bairro Praça 14, um dos mais tradicionais de Manaus. O ato contou com a presença do senador Omar Aziz, pré-candidato ao Governo do Amazonas, além de diversas lideranças da capital e do interior.

Durante o ato, Omar Aziz destacou a importância da chegada de Mayra Dias ao partido e ressaltou sua trajetória política. “Nos honra muito em tê-la nas nossas fileiras do Partido Social Democrático. A Mayra não é uma simples deputada. Ela é uma deputada, uma mulher e uma mãe de dois filhos lindos”, afirmou.

Quando chegou à quadra da Vitória Régia, Omar foi parado por uma multidão. Entre eles, dois beneficiados pelo amplo programa de casa popular feito por Omar quando foi governador. “Sou pré-candidato ao governo. Quando cheguei aqui, duas pessoas me abraçaram dizendo que receberam casa quando fui governador. Em quatro anos, foram entregues mais de 30 mil casas para a população. Não foi mil e nem 2 mil. Foram 30 mil em quatro anos”, destacou.

Ao se filiar ao PSD, Mayra Dias destacou o momento como uma decisão importante em sua trajetória e reafirmou seu compromisso com o trabalho como parlamentar. “Este é um momento de decisão, de coragem, em que levamos conosco o propósito de ajudar as pessoas. Muito obrigada pela acolhida e pela confiança. É um partido que trabalha dialogando e que acredita no trabalho”, disse.

Entre os presentes estavam o ex-prefeito de Parintins Bi Garcia, o atual prefeito Mateus Assayag, acompanhado da vice-prefeita Vanessa Gonçalves, os deputados Rozenha e Thiago Abrahim, o vereador Eurico Tavares, além do prefeito de Boa Vista do Ramos, Jarlem CB, e outras lideranças políticas. Representantes dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso também marcaram presença.

O senador Eduardo Braga, que está em Brasília, não pôde comparecer, mas enviou uma mensagem em vídeo exibida durante o evento.