Golpistas se passam por advogado e fazem vítima em Tefé; Prefeitura alerta população sobre como evitar fraudes

Um caso de golpe envolvendo falso advogado acendeu o alerta no município de Tefé, no interior do Amazonas. A vítima, identificada como Antônia Pinheiro, foi abordada por um criminoso que se passou por representante da Procuradoria Geral do Município (PGM) para tratar de um suposto processo judicial em tramitação na 2ª Vara da cidade.

De acordo com as informações apurada pelo Portal Tefé News, o golpista utilizou a imagem e o nome do procurador Raphael Martins Borges para dar credibilidade à fraude. Durante o contato, ele questionou a vítima sobre o interesse em receber um valor de R$ 34.120,00, solicitando, em seguida, um pagamento antecipado via PIX para “liberação” do dinheiro prática comum nesse tipo de crime.

Prefeitura emite alerta oficial

Diante da situação, a Prefeitura de Tefé divulgou uma nota pública reforçando que golpistas estão se passando por servidores da PGM. O comunicado destaca que:

A Procuradoria não entra em contato por telefone ou mensagens ;

; Não solicita dados pessoais ou bancários ;

; E orienta a população a não realizar nenhum tipo de pagamento relacionado a processos judiciais.

A imagem divulgada pela prefeitura reforça o alerta com destaque para a frase: “NÃO FORNEÇA INFORMAÇÕES PESSOAIS OU BANCÁRIAS”, chamando atenção para o risco de fraudes.

Pronunciamento do procurador

Em contato com a equipe do portal Tefé News, o procurador Raphael Martins Borges explicou que já havia identificado a tentativa de golpe após ser procurado por familiares de uma vítima.

“Logo entendi que se tratava de golpe, pois a Procuradoria não entra em contato com ninguém por WhatsApp. Além disso, trabalho exclusivamente para a prefeitura e não tenho clientes particulares”, afirmou.

Ele também revelou que criminosos utilizaram sua foto de perfil para enviar mensagens em massa, tentando enganar moradores da cidade.

Orientações e medidas legais

Autoridades reforçam que esse tipo de crime pode resultar em condenações por:

Estelionato

Falsidade ideológica

Formação de quadrilha

As vítimas devem procurar imediatamente a delegacia para registrar boletim de ocorrência, possibilitando a investigação, identificação dos criminosos e rastreamento dos valores.

Como se proteger

Especialistas orientam que a população:

Desconfie de contatos de números desconhecidos;

Nunca realize pagamentos antecipados para liberação de valores judiciais;

Busque sempre confirmar informações diretamente em órgãos oficiais.

O caso serve de alerta para toda a população de Tefé, reforçando a importância da atenção redobrada diante de abordagens suspeitas.