Governo do Amazonas lança edital com mil vagas para cursos de qualificação em diversas áreas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Ciência Tecnologia e Inovação (Sedecti), que gerencia o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/AM), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), lança nesta sexta-feira (11/06), o edital com mil (1.000) vagas para cursos de qualificação na modalidade on-line.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (14/06), às 5h. Os cursos são direcionados para a população que busca por qualificação profissional, para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho.

Os interessados em concorrer a uma vaga dos cursos ofertados pela Setemp, devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e preencher o formulário disponível para fazer a inscrição no processo seletivo. É importante que os candidatos leiam o edital, para que não haja qualquer dúvida sobre os cursos. Cada candidato só poderá se inscrever em um curso ofertado.

Para a titular da Setemp, Neila Azrak, essas parcerias vêm ao encontro das necessidades da população, que, todos os dias, por meio dos canais de atendimento da secretaria, procura por cursos de qualificação. “Esse é o compromisso do Governo do Amazonas, foco na capacitação para a geração de emprego e renda”, destacou a secretária executiva.

A divulgação da relação dos candidatos estará disponível dia 21 de junho, no Portal do Trabalhador, e os selecionados deverão encaminhar os documentos em formato PDF, nos dias 22 e 23 de junho. Caso o candidato não envie os documentos no prazo determinado, não terá a inscrição efetivada.

A lista dos candidatos aprovados será publicada no dia 25 de junho, e o início dos cursos ocorrerá no dia 28 de junho.

LISTAS DOS CURSOS

• Agente de inspeção da Qualidade – 120h

• Agente de Portaria – 150h

• Almoxarife – 100h

• Assistente Administrativo – 150h

• Atendente de Farmácia – 160h

• Estoquista – 60h

• Informática Avançada Word e Excel – 80h

• Informática Básica – 80h

• Língua Brasileira de Sinais – Básico – 160h

• Operador de Caixa – 60h

• Repositor de Mercadorias – 60h